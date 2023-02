Si schianta con la moto e muore

CARLENTINI (SIRACUSA) – Un commerciante di 42 anni, Dario Greco, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato in via Morelli, a Carlentini, nel Siracusano. L’uomo era in sella a una moto e si è scontrato con un’auto. Greco gestisce insieme al fratello una rivendita di panini. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini e poi trasferito al San Marco di Catania, è morto dopo un intervento chirurgico.