“Strade irriconoscibili, non andate sull’Etna”

“Dopo aver effettuato un sopralluogo possiamo confermare che le strade di accesso sono del tutto impraticabili”. Le guide di Etna Nord invitano tutti coloro che intendono recarsi sul vulcano nei prossimi giorni a desistere. “Da quota 850 metri circa il manto nevoso blocca totalmente il passaggio – aggiungono -. Le strade sono irriconoscibili, ricoperte da tronchi abbattuti e dall’enorme quantità di neve, che varia dai 30 centimetri a quote basse, fino a superare i 2 metri di altezza sopra quota 1.500 metri. Il lavoro da fare per liberare tutto è enorme. L nostre attività escursionistiche sono sospese per motivi di forza maggiore”.