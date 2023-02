Catania, che giornata: in attesa 155 sos

CATANIA – Da domani tornerà il sole e non ci sarà più alcuna allerta meteo, ma soprattutto si placherà questo vento fortissimo che ha sferzato la Sicilia. Non sono però conclusi a Catania gli interventi dei vigili del fuoco, chiamati da decine di persone in difficoltà: se infatti sono 41 quelli già conclusi in tutto il territorio della provincia dalle 8 di stamane (per dissesti statici, alberi pericolanti, svuotamenti e soccorsi), 155 sono ancora ancora da espletare.

In corso ce ne sono 28: si tratta di sei soccorsi a persone a Pedara, Licodia Eubea, Acireale e Caltagirone; 14 sono per dissesti statici a Paternò, Misterbianco, Aci Castello, Aci Catena, Mineo, Acireale e Catania. Sono anche in corso 8 interventi per alberi pericolanti a Ragalna, Santa Maria di Licodia, Belpasso, Tremestieri Etneo, Nicolosi e Catania.