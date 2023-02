Crolli, mareggiate e allagamenti: Sicilia nell’occhio del ciclone

Ancora allerta rossa in Sicilia: il grado più alto di criticità riguarderà il versante sud-orientale. Allarme arancione per la zona centrale e parte della riviera ionica (compresa la provincia di Catania), giallo per quella settentrionale. Il Comune di Catania ha disposto anche per l’intera giornata di venerdì la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, con l’interdizione all’accesso nei cimiteri comunali, nel giardino Bellini e in tutti i parchi Comunali. L’amministrazione comunale raccomanda di limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori e di prestare particolare attenzione nei tratti stradali del centro storico coincidenti con il percorso delle festività agatine, anche a causa del potenziale rischio cera su sedime bagnato. Il vento nella notte ha bloccato l’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini con voli dirottati e cancellati e numerosi ritardi. Un fortissimo vento sta soffiando da ieri sera su Catania, dove continua a piovere. I vigili del fuoco, dalle 20 alle 8 di questa mattina, hanno compiuto 44 interventi per danni causati dall’acqua, dissesti statici, alberi, pali e luminarie pericolanti. La zona più colpita è quella di Catania centro con oltre 50 interventi ancora da compiere, come riferisce un ulteriore report dei vigili del fuoco diramato poco prima di mezzogiorno.

Una frana ha seriamente danneggiato il cimitero di Mineo, dove alcune lapidi sono scivolate a valle. Alberi e cartelloni pubblicitari si sono abbattuti a Misterbianco con danni in un deposito Oikos, dove sono stati colpiti alcuni mezzi parcheggiati nel piazzale. Un black out elettrico sta lasciando senza corrente numerosi comuni della fascia jonica, disagi si segnalano a Riposto, Giarre ed Acireale. Un grosso albero si è abbattuto sulla strada per Licodia Eubea e ha tranciato un palo dell’illuminazione stradale e della rete telefonica. Sul posto si è recata la squadra operativa del distaccamento VdF di Vizzini

Sempre nel versante jonico, una mareggiata ha colpito il litorale ionico con danni ed allagamenti tra Letojanni e Taormina. Il lungomare di Mazzeo è stato allagato e la forza delle onde ha raggiunto anche i vicoli retrostanti.

mareggiata nel Taorminese.mp4

Pioggia e vento forte anche a Palermo, dove un Ficus macrophylla, enorme albero con radici aeree, è crollato tra viale delle Magnolie e viale Piemonte. L’albero ha completamente ostruito la sede stradale. Negli anni scorsi, il Comune di Palermo aveva fatto costruire una pedana in ferro per aggirare l’enorme tronco che occupava tutto il marciapiede.

Straripato a causa del maltempo il fiume Dirillo all’altezza della statale 115, tra Vittoria e Gela. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per monitorare la situazione. A Gela, da stanotte sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento e un’altra ventina sono in coda, in attesa di espletamento. Alberi, pali abbattuti, recipienti e calcinacci che cadono dai tetti. Dal comando provinciale di Caltanissetta sono state inviate tre squadre per contenere l’emergenza, mentre un’altra squadra è stata mandata in supporto a Catania.

L’ondata di maltempo imperversa anche nel Ragusano. Le squadre della Protezione civile e i Vigili del fuco lavorano da tutta la notte per le decine di chiamate dovute agli allagamenti per pioggia che cade ininterrottamente da ieri mattina. Alcune famiglie, le cui abitazioni insistono dalla parte del torrente Fiumara, sulla strada che collega Modica a Scicli, sono state fatte evacuare. Numerose le auto rimaste in panne. Al momento, alcune strade extraurbane rimangono bloccate. Inghiottito dalle onde il lungomare di Donnalucata. Situazione critica lungo il canale San Liberale che conduce al centro storico di Modica.

L’arcipelago delle Eolie è isolato da due giorni: vento e mare in tempesta non consentono alcun tipo di collegamento. La situazione più complicata la si registra ad Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli e nella frazione di Ginostra. I marosi stanno causando danni alle strutture portuali e ai litorali. Al Comune di Lipari oggi si riunirà oggi il Coc (Centro operativo comunale) per fare un primo punto sui danni. Lipari è stata la più colpita: nel porto di Sottomonastero, il mare in tempesta ha divelto una parte dell’arredo portuale. Nel borgo di Marina Corta, sotto l’azione della mareggiata, è crollato una porzione del rivestimento in pietra del muraglione del molo. Nel quartiere di Canneto le onde si sono spinte in prossimità delle abitazioni e dei locali sul lungomare. Nell’area di Calandra è saltato anche il manto stradale. A Ponente, la mareggiata ha inghiottito quello che era l’ultimo lembo di spiaggia e ha lambito, a più riprese, le abitazioni limitrofe. Danni vengono segnalati agli approdi di Vulcano e Stromboli.