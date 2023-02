Nuova ostetricia al Garibaldi

Un nuovo reparto di ostetricia con 42 posti letto per il Dipartimento materno-infantile del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima, diretto da Giuseppe Ettore (nella foto, al centro, con le ostetriche del reparto). L’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia si compone di un pronto soccorso, quattro unità di travaglio, con due vasche per il parto in acqua, quattro sale operatorie, un servizio di Interruzione di gravidanza, un ‘day surgery’, dodici ambulatori, un servizio di procreazione medicalmente assistita, un servizio di genetica medica, un Laboratorio di citogenetica e un corso di accompagnamento alla nascita e di allattamento materno.

La Uoc fu istituita 23 anni fa nel Presidio di piazza Santa Maria di Gesù e venne potenziata 2 anni dopo con il un servizio di pronto soccorso e numerosi ambulatori. Nel 2004, il reparto viene trasferito nel nuovo presidio di Nesima, in concomitanza con la stessa apertura del nosocomio. Nel 2015, primo caso in Sicilia, si separano le specialità di reparto, ostetricia e ginecologia. In circa vent’anni, il reparto ha avuto una evoluzione rilevante, passando dai circa 700 parti dell’anno 2000 ai 2100 dell’anno scorso, con un incremento degli interventi chirurgici, passati da 82 a 3027.

Nel 2022 il reparto ha avuto circa 4.800 pazienti ricoverati, distribuiti in quasi 14.700 giorni di degenza. La Uoc comprende anche una unità semplice di ginecologia oncologica e una di uroginecologia e si inserisce in un contesto multidisciplinare che comprende la gravidanza e l’endometriosi, di cui la stessa struttura è centro di riferimento regionale. Attualmente il reparto conta quasi 140 operatori sanitari in servizio e prevede un ulteriore incremento nei settori in evoluzione.