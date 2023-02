Incendio in casa, muore una disabile

PALERMO – Una donna disabile in sedia a rotelle, la 68enne Rosalia Andreucci, è morta a Palermo in un incendio divampato la notte scorsa nell’appartamento in cui viveva da sola. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. La donna abitava al pianterreno di una palazzina in cortile Bracco, traversa di via Maltese, ed era assistita da una badante che è andata via ieri alle 19. L’incendio sarebbe scoppiato verso la mezzanotte, probabilmente per una sigaretta lasciata accesa. I vigili dl fuoco sono intervenuti dopo la telefonata di una vicina che sentiva odore di bruciato.

Sempre a Palermo i pompieri sono intervenuti in via Maddalena, dove è esplosa una bombola di gas in un edificio. Nello scoppio una persona è rimasta ferita, non sarebbe in pericolo di vita. Sgomberati circa dieci condomini della palazzina interessata dall’esplosione e di quella attigua.