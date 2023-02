SIRACUSA – Nel primo pomeriggio di oggi un 50enne pregiudicato è stato gambizzato a Siracusa, in via Grottasanta. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un’auto in corsa. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale Umberto I. La squadra mobile non esclude un regolamento di conti.