CATANIA – Stamattina a Catania si è svolta la cerimonia di intitolazione di Largo Francesco Ventorino, tra via Salesiani e via Roberto Giuffrida Castorina. Il prete catanese per molti è stato semplicemente “don Ciccio”, figura fondamentale di Comunione e liberazione. A parlarne sono stati tra gli altri Massimo Palumbo, responsabile catanese di Cl, Salvatore Gristina, arcivescovo emerito etneo, e Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana.