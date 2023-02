Paternò, in casa con 800 grammi di marijuana

CATANIA – I carabinieri di Paternò con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” hanno arrestato in flagranza un 54enne di Paternò, per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al riguardo, i militari sono intervenuti in via Bengasi dov’era stata osservata una presunta attività di spaccio. Al termine dei controlli, le forze dell’ordine hanno sequestrato 700 grammi di infiorescenze di marijuana. Sul tavolo del soggiorno sono stati trovati 44 involucri di carta alluminio contenenti marijuana del peso complessivo di 64 grammi, una dose da un grammo nonché la somma contante di 95 euro, ritenuta provento dello spaccio.