PALERMO – Luca Trevisan, attuale segretario di organizzazione del sindacato nazionale dei metalmeccanici della Fiom Cgil, è stato nominato reggente della Fiom Cgil Sicilia. Lo ha deciso la Fiom Cgil nazionale in accordo con la Cgil Sicilia, dopo che nel congresso regionale dello scorso 22 dicembre a Pergusa, in provincia di Enna, non è stato raggiunto il quorum per le elezioni del nuovo segretario generale siciliano dei metalmeccanici, Francesco Foti, attuale segretario generale Fiom Palermo, proposto dai due centri regolatori, Michele De Palma (Fiom nazionale) e Alfio Mannino (Cgil Sicilia). Dalla Fiom nazionale così è arrivata la nomina del veneto Trevisan, “che assicurerà il governo del sindacato siciliano assumendo le prerogative politiche e di rappresentanza, compresa quella legale, fino alla conclusione dell’iter congressuale della struttura e della conseguente procedura statutaria prevista per l’elezione del nuovo segretario generale”.