Evade a Cuneo, carabinieri lo arrestano a Librino

CATANIA – Un uomo di 32 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per evasione dai domiciliari. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa nel quartiere Librino, nel transitare nel viale Bummacaro, si sono insospettiti per le manovre di una Lancia Ypsilon in transito, con a bordo tre uomini, il cui conducente ha effettuato un’inversione di marcia per eludere il controllo dei militari. La manovra è stata notata dai carabinieri che lo hanno subito bloccato. Il 32enne era evaso da una comunità del cuneese, dov’era sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio commessi il 4 gennaio scorso a Catania e dopo che aveva già collezionato diverse evasioni. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto ai domiciliari presso l’abitazione della madre a Catania.