MELILLI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno denunciato un 52enne di Melilli con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo aver notato uno strano “viavai” di soggetti conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti dall’abitazione dell’uomo, un commerciante incensurato, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare al termine della quale sono stati sequestrati 5 grammi di cocaina suddivisi in 23 capsule termosaldate, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 100 euro in banconote di vario taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio.