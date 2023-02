“Morti Turchia e Siria potrebbero raddoppiare”

Il bilancio dei morti per il terremoto in Turchia e Siria potrebbe “raddoppiare”. A sostenerlo è il sottosegretario generale per gli affari umanitari delle Nazioni Unite Martin Griffiths, in un’intervista a Sky News. “Ci sono molti tipi di voci là fuori su come potrebbe finire e penso che sia davvero difficile da stimare in modo molto preciso perché dobbiamo ancora scavare sotto le macerie, ma io sono sicuro che il bilancio dei morti raddoppierà o più”, ha dichiarato il coordinatore dei soccorsi di emergenza Onu, che si trova nella provincia turca di Kahramanmaras. “Questo è terrificante, da un lato è profondamente scioccante, l’idea che queste montagne di macerie contengano ancora persone, alcune ancora vive, molte morte. Non abbiamo ancora iniziato a contare veramente il numero definitivo delle persone che sono morte”, ha sottolineato Griffiths. Dall’altra parte, “c’è anche una risposta straordinaria a questo terremoto, il più disastroso degli ultimi 100 anni”.