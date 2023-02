La notte del cordone spezzato

Alle 8.38 Sant’Agata è rientrata in cattedrale dopo un complicato percorso esterno, a causa del cordone spezzato prima della salita dei cappuccini. Le celebrazioni catanesi hanno infatti vissuto momenti di grande difficoltà quando per due volte i devoti hanno dovuto fermarsi prima dell”acchianata’: il tentativo iniziale è fallito a causa della folla che ostruiva il passaggio; qualche minuto dopo la rottura del cordone utilizzato per trainare la santa (GUARDA IL VIDEO). Ci sono volute due ore per completare l’operazione, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per nessuno. La processione è poi ripresa lentamente, fino al rientro di stamattina.

8.38: Agata rientra

Agata riposa in cattedrale