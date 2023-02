E’ il giorno di Sant’Agata – DIRETTA

CATANIA. E’ il giorno di Sant’Agata: a partire dalle 17 circa prenderà il via il giro interno. Il fercolo di Sant’Agata uscito dalla cattedrale, dà inizio alla seconda parte della processione che attraversa il centro di Catania: via Etnea, piazza Università, via Caronda, piazza Cavour con lo spettacolo pirotecnico al Borgo, la lunga discesa fino ai Quattro Canti, la salita di Sangiuliano, il canto delle monache di clausura in via Crociferi, la via Garibaldi e il ritorno in cattedrale. Tutte le celebrazioni vengono raccontate minuto per minuto sul nostro sito in live streaming grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.