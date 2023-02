Follia vandalica a Pachino: incastrato dai social

PACHINO (SIRACUSA) – I carabinieri di Pachino hanno denunciato un ventenne per il danneggiamento, avvenuto meno di 48 ore fa, in località Tre Colli. Il giovane, meccanico e incensurato, nella nottata del 26 febbraio scorso, ha danneggiato la segnaletica stradale e delle barriere jersey che erano state poste dall’amministrazione comunale. Tutte le fasi dell’atto vandalico sono state ‘postate’ sui principali social network dalle persone presenti. Così, i carabinieri sia dalle risultanze della rete sia da alcune testimonianze, hanno identificato il giovane che è stato denunciato. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altri soggetti che hanno partecipato all’atto vandalico.