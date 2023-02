CATANIA – I legali rappresentanti di tre società che operano all’interno del porto di Catania sono stati denunciati dai carabinieri per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro commesse dalle rispettive aziende. I militari hanno effettuato un controllo con la collaborazione dei reparti speciali del Nil e del Nas. Complessivamente sono state elevate ammende per un importo di 18.920 euro e sanzioni amministrative per un totale di 7.500 euro ed è stata anche disposta la sospensione temporanea delle relative attività d’impresa.