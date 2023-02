Catania regno degli abusivi: multe per 30.000 euro

CATANIA – La polizia locale di Catania nei giorni scorsi ha sanzionato per oltre 30 mila euro diverse rivendite e ambulanti irregolari. Un verbale complessivo di 6.024 euro è stato emesso nei confronti del titolare di un’officina meccanica e elettronica in via Vicenza, sprovvisto di Scia amministrativa e iscrizione all’albo degli artigiani. Quindi sanzioni per sei venditori di prodotti ortofrutticoli in via Sebastiano Catania, viale Antoniotto Usodimare, viale Ulisse, via Marco Polo, via Acquicella e via Vittorio Emanuele Orlando. Le infrazioni contestate sono relative all’assenza della licenza itinerante, dei requisiti professionali e dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. A ognuno dei titolari sono stati contestati verbali dell’importo di 3.579 euro, con sequestro della merce posta su suolo pubblico che è stata devoluta in beneficenza.

In via Luigi Sturzo, via Principe Nicola, via Etnea e via Trieste sono state verbalizzate quattro attività commerciali che occupavano il suolo pubblico con tavoli e sedie senza autorizzazione. Gli agenti hanno intimato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e sanzionato ognuno dei commercianti con un verbale di 173 euro. Verifiche anche in piazza Europa, largo Rosolino Pilo, piazza Vittime del Dovere, viale Antoniotto Usodimare, viale Ulisse, via Marco Polo, via Acquicella, via Vittorio Emanuele Orlando, via Sebastiano Catania, via Luigi Sturzo, via Principe Nicola,via Trieste, via Etnea, e nella Villa Bellini. In particolare in piazza Europa e piazza Vittime del Dovere sono stati sanzionati due locali che diffondevano musica oltre le ore 24, al largo Rosolino Pilo il titolare di un locale che ometteva di chiudere l’esercizio alle 2 come previsto dall’ordinanza sindacale.