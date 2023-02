VITTORIA (RAGUSA) – Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi locali del pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Il governatore siciliano Renato Schifani ha incontrato i sindaci del comprensorio e le autorità sanitarie, parlando delle emergenze attuali: per primo lo sblocco del cantiere della nuova strada statale 514 che collega Ragusa a Catania, poi la sistemazione dell’autostrada Catania-Palermo e la realizzazione del cargo nell’aeroporto di Comiso. Schifani si è poi recato a Scoglitti, insieme al sindaco Francesco Aiello per visitare le zone colpite dal ciclone del 9 febbraio scorso e, in particolare la strada distrutta che collega Scoglitti al Museo di Kamarina, dove la furia delle acque ha travolto e distrutto il ponte sul fiume Ippari, chiudendo così il collegamento tra le due aree del territorio ibleo.