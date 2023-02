TREMONZELLI (PALERMO) – Auto in fiamme sull’autostrada Palermo-Catania. La vettura che procedeva in direzione del capoluogo etneo ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a uscire dal veicolo e mettersi in salvo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Sottana che hanno spento l’incendio e soccorso l’automobilista. L’autostrada è rimasta bloccata per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.