Nella Giornata internazionale contro l’epilessia è stata inaugurata oggi la nuova sede dell’Associazione italiana epilessia all’ospedale Garibaldi-Centro di Catania. A tagliare il nastro del nuovo ambulatorio è stato il direttore generale Fabrizio de Nicola, insieme con la responsabile dell’associazione Martina Giustolisi. La lotta all’epilessia non è nuova al Garibaldi: anni addietro il presidio di piazza Santa Maria di Gesù era centro di riferimento regionale per la malattia. “Abbiamo una grande opportunità – ha detto la dott.ssa Giustolisi –, quella di non far sentire soli i tanti pazienti del nostro territorio”.