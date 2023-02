A Catania lo slalom tra le voragini

Dopo la due giorni di piogge a Catania ritorna il sole ma nelle strade del territorio di Picanello-Ognina-Barriera- Canalicchio restano enormi voragini. “Una situazione quasi disperata – dice il consigliere del II municipio Andrea Cardella -. Non si vede ancora l’intervento degli operai comunali per eliminare questi enormi pericoli alla viabilità e alla sicurezza cittadina. Bisogna aspettare che qualcuno si faccia male prima di agire? Da piazza Europa fino a piazza Mancini Battaglia, che si tratti del lungomare o delle strade interne, la gente sta vivendo un vero e proprio incubo, passando da una corsia all’altra nel tentativo di non distruggere la propria auto. Stesso scenario anche sui marciapiedi dove, in alcuni tratti, bisogna muoversi ai bordi della strada perché è molto più sicure che utilizzare gli spazi pedonali. La mancanza di manutenzione costante fa il resto con voragini, avvallamenti e traffico rallentato”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook