Catania bucata: “Esci e non sai se torni”

Pioggia e buche abbondanti. Sono sotto le gomme di tutti gli effetti devastanti dell’ondata di maltempo che si è abbattuta su Catania con le strade piene di crateri e voragini che non lasciano scampo ad automobilisti, motociclisti e pedoni. Non c’è distinzione tra centro cittadino e periferie, le buche sono ovunque e di ogni dimensione; a volte, riempite d’acqua nelle giornate di pioggia, si trasformano in trappole inesorabili, ancor più pericolose e invisibili nelle strade scarsamente illuminate della città, come dimostra il servizio tg di Antenna Sicilia e Telecolor.

Catania città bucata

In via Fossa della Creta c’è un’enorme voragine al centro della strada. E non si possono schivare i pericoli nelle rotatorie: tra viale Librino e viale Castagnola si assiste a manovre di automobilisti impegnati a evitare di finire in buca, con il pericolo di entrare in collisione con altri mezzi o addirittura di finire su cordoli o marciapiedi.