Usa, scarcerata la super spia

Dopo oltre 20 anni di carcere negli Stati uniti è stata scarcerata Ana Montes, tra le più note spie della guerra fredda. La 65enne ha spiato per oltre vent’anni per conto di Cuba mentre lavorava come analista alla Defense intelligence agency americana. Dopo il suo arresto nel 2001 l’amministrazione Usa dichiarò che aveva rivelato all’Havana quasi tutte le operazioni di intelligence statunitensi sull’isola ed era per questo considerata una delle “spie più dannose” per la sicurezza statunitense.