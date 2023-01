BRESCIA – Un 16enne è stato travolto e ucciso ieri sera da due auto in una carambola avvenuta a Iseo, in provincia di Brescia, mentre stava passeggiando. Non è sopravvissuto al tremendo doppio impatto avvenuto nella centralissima via Roma. A bordo delle auto che gli sono finite addosso c’erano un residente di Iseo e una famiglia con una bambina.