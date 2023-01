LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il cadavere di una donna è stato ripescato al largo di Lampedusa da un peschereccio. La salma è saponificata e manca di mani e piedi: era in mare da diverso tempo. Nel naufragio di ieri, a oltre 30 miglia dalla costa dell’isola, non risultavano esserci dispersi, ma erano stati recuperati tre corpi senza vita di migranti. Giovedì, nelle acque antistanti Cala Uccello, era stato recuperato il cadavere di un uomo che era in mare da almeno dieci giorni.