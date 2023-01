TERMINI IMERESE (PALERMO) – Un 76enne è stato trovato morto in casa a Termini Imerese dai vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti chiamati da un parente. L’abitazione del pensionato è in Salita Palmitta in centro storico. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause della morte.