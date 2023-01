Rapina a Palermo, irrompono i Falchi

PALERMO – La Polizia di Palermo ha arrestato due giovani palermitani per rapina aggravata a un negozio cittadino. Dopo una serie di episodi nelle ultime settimane nella stessa zona e con con lo stesso modus operandi, gli agenti della Squadra Mobile, durante controlli in viale Strasburgo, hanno notato nel senso opposto di marcia quattro persone a bordo di due motocicli, senza casco e travisati con fasciacollo e passamontagna per nascondere i volti. Così i Falchi della Mobile hanno deciso di seguirli a distanza, monitorandone i movimenti. Arrivati in via Principe di Pantelleria, li hanno visti arrestare la marcia davanti all’ingresso di un negozio.

I Falchi bloccano rapinatori

I due passeggeri si sono introdotti nel negozio mentre i due conducenti, rimasti in attesa su strada, con funzioni di palo, accortisi della presenza della polizia, sono riusciti a fuggire. Invece, i due che si erano introdotti poco prima nel negozio, una volta usciti, hanno tentato di allontanarsi. L’intervento repentino dei poliziotti ha però permesso di sorprendere i due rapinatori, ancora travisati, che sono stati disarmati della pistola che uno di loro aveva in pugno. I due sono stati immobilizzati, permettendo così il recupero del cassetto del registratore di cassa. Grazie alla segnalazione diramata via radio sulla fuga dei due sospettati a bordo dei motocicli, le pattuglie hanno trovato in via Florio uno dei mezzi utilizzati dai malviventi per la fuga, risultato rubato. Sono in corso indagini per risalire ai complici.