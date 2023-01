Follie catanesi: atterra un trampolino

Tra i tanti oggetti che si possono trovare sui marciapiedi di Catania, abbandonati dai loro proprietari, difficile vederne uno come quello depositato in questi giorni in via Imbriani. A immortalarlo è “Inciviltà a Catania”. Questo meraviglioso salterello per bambini – scrive – sembra che a causa del forte vento di un paio di giorni fa sia volato giù da un terrazzo all’ultimo piano. Una volta atterrato sull’ampio marciapiedi ha finalmente trovato la giusta collocazione per essere ammirato in tutto il suo sgangherato splendore dall’intera cittadinanza. Accorrete numerosi”.