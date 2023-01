“Jefferson torna, Russotto no”

“La marcia del Catania è straordinaria ma dobbiamo pensare a tenere alta l’asticella”. Giovanni Ferraro, allenatore del Catania, presenta l’anticipo di sabato sul campo della Vibonese. “Tra quindici giorni i calciatori appena rientrati recupereranno la miglior condizione, da qui alla fine avremo bisogno di tutti per mantenere alta la qualità degli allenamenti e conseguentemente delle prestazioni in partita. Per questa gara recuperiamo certamente Jefferson, non Russotto; per gli altri, valuteremo domani con lo staff medico. La Vibonese delusa? È una squadra forte e non credo si tratti di demeriti delle inseguitrici ma di meriti del Catania; se non ci fosse il Catania sarebbe un campionato molto avvincente. Da qui alla fine ognuno di noi deve dare il massimo, dobbiamo pensare a migliorare sempre le prestazioni personali e quindi quelle collettive. I ragazzi hanno grande disponibilità e li vedo molto concentrati sul lavoro. Tutti i calciatori devono dare un contributo importante: anche partendo dalla panchina, possono incidere e fare la differenza in corso di gara. Abbiamo tanti attaccanti? Avere un’abbondanza di giocatori è la cosa migliore per il Catania. Il mercato? Se ne occupano il direttore Laneri e la società”. Intanto è arrivata anche l’ufficialità della cessione del centrocampista Bani all’Imolese.