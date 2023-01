Catania corre: torna il Trofeo Sant’Agata

CATANIA – Torna la Coppa Sant’Agata. A distanza di oltre dieci anni Catania ripropone il trofeo di corsa su strada legato alle celebrazioni per la patrona. A presentare la gara del 3 febbraio, nella Sala Giunta di Palazzo degli elefanti, il commissario straordinario Federico Portoghese. “Questo programma sportivo – ha detto – rappresenta un’importante tradizione della festa. Quest’anno la città, dopo il periodo di pandemia, vivrà un calendario di eventi particolarmente ricco e variegato al quale abbiamo lavorato dando attenzione a diversi aspetti, a partire da quelli legati alla sicurezza”.

La coppa non sarà l’unico evento sportivo organizzato per Sant’Agata. Domani alle 17 al campo sportivo di Nesima partirà il 23° trofeo di calcio, il triangolare tra Comune di Catania (capitano il capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro), magistrati e All Star Sicilia, organizzato dalla polizia municipale. Si prosegue sabato 28 in piazza Cavour con giochi sportivi e la camminata ludico-motoria “In cammino per Sant’Agata” dal Borgo alla cattedrale. Domenica nel quartiere Cibali l’VIII memorial Tanino Mirabella, dedicato al ciclismo; nella piscina di Nesima il Memorial Gigi Pili, circuito super master di nuoto e il III trofeo Sant’Agata, campionato regionale di società Finp Sicilia, dedicato al nuoto paralimpico.

Il 3 febbraio il clou del programma sportivo, con il Trofeo Sant’Agata di corsa su strada: in gara atleti mezzofondisti di livello regionale e nazionale, a partire dai gemelli Zoghlami con i pettorali 1 e 2. Si parte parte alle 15 dal Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele, dove si fa ritorno dopo un percorso di 9,8 km per gli uomini (44 iscritti) e di 5,6 km per le donne (8).

Il programma prosegue il 4 febbraio nella palestra Cibali con il III trofeo di tennis tavolo. Il 5 febbraio sono previsti due appuntamenti: il IV trofeo di canoa polo, quadrangolare sen. maschile nel porto di Ognina, e la Regata di Sant’Agata con partenza dal porto di Catania e arrivo al Nic. Chiusura il 10 febbraio con il trofeo di tennis al tennis club Umberto.