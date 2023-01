Catania, beccati ad armeggiare su una moto

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato due minorenni per tentato furto aggravato in concorso. Ieri sera i militari sono intervenuti in via Genova dove, una passante ha segnalato al 112 il furto di una moto in sosta. I carabinieri hanno così sorpreso due giovanissimi intenti ad armeggiare su una Ducati Monster.

I due, appena hanno riconosciuto le gazzelle dei carabinieri, hanno tentato di fuggire, ma i militari sono riusciti a bloccarli. Hanno trovato il più piccolo dei due in possesso di arnesi da scasso, mentre il motociclo presentava il blocca sterzo rotto, la carenatura divelta e il blocchetto di accensione manomesso con i cavi elettrici scollegati. Il mezzo è stato riconsegnato dai carabinieri al proprietario. I due minorenni sono stati condotti nel centro di prima accoglienza di via Franchetti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.