CAPACI (TRAPANI) – Un uomo di 55 anni, Giuseppe Rizzo, è morto in seguito ad uno scontro tra un mezzo pesante e un’auto; l’incidente si è verificato questa mattina sull’A29 tra lo svincolo di Capaci e l’uscita per l’ospedale Cervello di Palermo, in direzione del capoluogo siciliano. Il traffico ha subìto pesanti ripercussioni.