Sorvegliato speciale andava in giro con la droga

RAMACCA (CATANIA) – Un sorvegliato speciale di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso in sella ad una bici in possesso di 2 sacchetti di cellophane contenenti complessivamente 15 dosi di cocaina già confezionate singolarmente per la vendita al dettaglio – per un peso di 8 grammi – e di tre bustine con all’interno 2,50 grammi di marijuana. L’uomo deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.