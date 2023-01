Incendio in panineria, 62enne trovato cadavere

CASTEL DI IUDICA (CATANIA) – Un uomo di 62 anni è stato trovato cadavere in un’abitazione di via Monte Grappa in seguito a un incendio sviluppatosi all’interno di un locale adibito a panineria. Ustionata alle mani anche una giovane, trasportata all’ospedale di Caltagirone per le cure del caso. I carabinieri di Castel di Judica e di Raddusa hanno disposto il sequestro dei locali per procedere ai necessari accertamenti sulle cause dell’incendio.