Sant’Agata in sicurezza

CATANIA – Si è svolto ieri Catania il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicato alla festività di Sant’Agata in programma fra il 3 e il 5 febbraio prossimi e dopo due anni torna a essere di presenza. Il contenuto dell’incontro è stato reso noto oggi dalla prefettura, con i dettagli delle decisioni. Viabilità: è stato effettuato un monitoraggio degli interventi di manutenzione stradale che il Comune di Catania sta ultimando per eliminare eventuali situazioni di pericolo. Lo stesso Ente locale ha comunicato che, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, Amts e Fce incrementeranno le proprie corse; sarà, in particolare, prorogato l’orario di esercizio della linea metropolitana.

Security: ai luoghi dove si concentrerà il maggior afflusso di persone, come piazza Duomo, si potrà accedere attraverso varchi dedicati e opportunamente presidiati dalle forze di polizia o da squadre di volontari della Protezione civile. La via Dusmet, inoltre, sarà lasciata libera per assicurare un’adeguata via di fuga in caso di emergenza. Il Comune di Catania provvederà, inoltre, a far rimuovere tutto ciò che possa creare intralcio, le fioriere, al passaggio del fercolo, così come dei fedeli al seguito della processione, prevedendo, altresì, la temporanea rimozione del cordolo spartitraffico di via Umberto I. Lo stesso Ente locale adotterà un’ordinanza di divieto di somministrazione di bevande superalcoliche.

Safety: l’Asp disporrà il potenziamento dei pronto soccorso dei presidi ospedalieri territoriali, così come della rete di guardie mediche, mentre il 118 attiverà le Postazioni mediche avanzate, richiedendo l’incremento del numero delle ambulanze disponibili.

Protezione civile: il Comune di Catania attiverà il Centro operativo comunale (Coc). Il Dipartimento regionale assicurerà, inoltre, il proprio supporto anche grazie alla presenza di squadre di volontari provenienti dalle province limitrofe.