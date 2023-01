Vibonese-Catania si gioca sabato 28

Il calendario del Catania subisce alcune modifiche. Il Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in ottemperanza alle criticità di ordine pubblico per la concomitanza con la gara Messina-Catanzaro del campionato di Serie C, ha disposto l’anticipo a sabato 28 gennaio della gara Vibonese-Catania, con inizio alle 14.30.

Inoltre, con l’ufficializzazione delle date di svolgimento della 73ª Viareggio Cup (29 marzo-3 aprile) a cui parteciperà la Rappresentativa Serie D, il Dipartimento interregionale ha disposto ulteriori spostamenti al calendario del campionato: la 10ª giornata di ritorno (12ª dei Gironi A e D) è stata anticipata dal 19 al 12 marzo, nello specifico si tratta di Catania-Cittanova. Stesso discorso per l’11ª giornata di ritorno (13ª dei Gironi A e D) dal 26 al 19 marzo, ovvero Canicattì-Catania. Il giorno di riposo originariamente programmato per il 12 marzo è stato quindi posticipato al 26 marzo. Dal 2 aprile il calendario rimane invariato.