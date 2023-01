Palermo, lanciano bici al passaggio del treno

PALERMO – Una bici è stata lanciata da un cavalcavia sulla linea elettrica della stazione di Palermo ‘Tommaso Natale’. Quando il treno che andava a Punta Raisi è passato si è divampato un incendio che ha danneggiato la linea aerea e il pantografo del convoglio, come si vede nel video di Mobilita Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Lancio di bici contro il treno

I vandali hanno danneggiato uno dei treni più capienti nella tratta tra Palermo e Punta Raisi. Non è la prima volta che una banda di teppisti prende di mira la stazione di Tommaso Natale. Nelle scorse settimane, qualcuno ha lanciato degli scooter contro le porte degli ascensori mandando in frantumi l’impianto. Sono in corso indagini per risalire alla banda.

“Condanno fermamente l’atto vandalico che poteva avere serie ripercussioni per l’incolumità dei passeggeri del vagone – dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla -. Ringrazio i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la tratta ferroviaria, ma resta la gravità di un gesto che provoca anche disagi al servizio di trasporto, soprattutto per chi deve raggiungere o arriva dall’aeroporto Falcone e Borsellino. L’augurio è che le forze dell’ordine facciano al più presto luce su questo e altri atti vandalici che da tempo hanno preso di mira la stazione”.