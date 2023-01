Oscar: tutte le nomination

Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger, Avatar: La via dell’acqua di James Cameron, Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh, Elvis di Baz Luhrmann, Everything everywhere all at once di Daniel Kwan, Daniel Scheinert, The Fabelmans di Steven Spielberg, Tar di Todd Field, Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski, la Palma d’oro Triangle of Sadness di Ruben Östlund e Women Talking di Sarah Polley: sono i dieci film candidati all’Oscar 2023 annunciati oggi.

Austin Butler per Elvis, Colin Farrell per Gli Spiriti dell’Isola, Brendan Fraser per The Whale, Paul Mescal di Aftersun e Bill Nighy per Living sono i candidati all’ Oscar per il migliore attore 2023. Cate Blanchett per Tár, Michelle Yeoh per Everything everywhere all at once, Ana de Armas per Blonde, Andrea Riseborough per To Leslie e Michelle Williams per The Fabelmans sono le candidate per la migliore attrice protagonista. La cerimonia di premiazione il 12 marzo a Los Angeles.