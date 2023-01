L’europarlamentare Francesca Donato ha annunciato la sua adesione alla Dc Nuova, guidata in Sicilia dall’ex governatore Totò Cuffaro.“Credo che ci sia bisogno di una alternativa ai partiti attualmente al governo di centrodestra – ha detto Donato -. Penso che l’elettorato italiano richieda una alternativa, c’è troppo omogeneità di proposte e vedo una crisi generale dei partiti proprio per questo”. Eletta a Strasburgo nel 2019 nelle liste della Lega, aveva abbandonato il partito di Salvini nel 2021: “Ho lasciato la Lega – ricorda la deputata europea – per la posizione che aveva sul green pass e per il sostegno al governo Draghi. Non mi sentivo più a mio agio in un partito che in maggioranza appoggiava quelle posizioni costringendo tutti i deputati a votare in quel senso. Con la Democrazia cristiana non ho alcun diktat. Ho messo in conto che molte persone non capiranno la mia scelta. Mi dispiace perché oggi Cuffaro è il più affidabile come integrità morale: i suoi scheletri sono venuti tutti alla luce, ha ammesso gli errori e ha accettato la condanna. Oggi è una persona completamente diversa. Lui è molto amato in Sicilia perché ha delle qualità straordinarie”.