Look alla Messina Denaro: moda folle a Napoli

C’è una nuova moda in provincia di Napoli: alcune persone, secondo quanto raccontato dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), vanno in giro vestite come Matteo Messina Denaro. Ovvero indossano gli stessi abiti che aveva il boss quando è stato catturato, con cappellino di lana, giubbotto e pantalone marroni.

Borrelli ha raccolto diverse segnalazioni: “I negozi avrebbero messo i vendita i vari capi di abbigliamento. Un fenomeno aberrante che fa accapponare la pelle. Come si può solo pensare di imitare o idolatrare un boss sanguinario che ha causato la morte di centinaia di persone? Una mancanza di rispetto verso tutte le vittime della mafia e le loro famiglie”.