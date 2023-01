Chiuso il ristorante catanese disastroso

CATANIA – Il titolare di un ristorante catanese all’interno di una nota galleria commerciale di Librino è stato denunciato dai carabinieri per violazione delle norme di sicurezza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il 53enne di Acireale, pregiudicato, ha omesso la redazione del documento di valutazione dei rischi: per questo sono scattate multe per 4.465 euro e la sospensione dell’attività. Ma non è finita qui: i militari hanno trovato anche carenze igienico-sanitarie, la mancanza dell’attestato di formazione del personale alimentarista e 4 lavoratori in nero; circostanze che hanno provocato ulteriori sanzioni per oltre 20.000 euro.

Le attività di controllo sono poi state estese anche ai venditori ambulanti presenti nelle strade del medesimo quartiere, con multe per complessivi 11.082 euro. I militari hanno accertato che gli ambulanti stavano commerciando prodotti caseari e ortofrutticoli senza le autorizzazioni, occupando abusivamente la sede stradale. Tutta la merce, trovata esposta in quantità consistenti sui banchi di vendita, è stata quindi sottoposta a sequestro e successivamente consegnata a un ente con finalità di beneficenza.