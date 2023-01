“Il Comune aiuti chi vive in strada a Catania”

Con le temperature che scendono e le reali condizioni atmosferiche invernali, l’emergenza freddo diventa un problema serio per tanti senzatetto che a Catania vivono in situazioni di assoluta provvisorietà. “Le baracche di legno, le tende sotto gli archi, i giacigli di cartone, le panchine e le strutture abbandonate non possono offrire un riparo adeguato – spiega il presidente del comitato CataniaNostra, Andrea Cardello -, anche in questa situazione di assoluta incertezza politica il Comune di Catania non può restarsene con le mani in mano e lasciare che siano soltanto le parrocchie o le associazioni no profit a tendere la mano verso coloro che vivono ai margini della nostra società”. In piazza Verga, sotto i portici dell’ex Mulino Santa Lucia, in corso Sicilia, sul viale Africa, in via Sant’Euplio e in molte altre zone di Catania è impossibile non notare questi giacigli di fortuna. “Occorre un piano sinergico che coinvolga tutti i soggetti interessati e in particolare i sei municipi di Catania che, con le specifiche conoscenze di ogni singolo quartiere, possono trovare tutte le soluzioni più adatte a questo problema”.

