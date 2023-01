Catania: fiamme nel palazzo, 9 messi in salvo

CATANIA – Nove persone, tra le quali due disabili, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco di Catania in via Sardegna, dove nel primo pomeriggio si è sviluppato un incendio al 2° di una palazzina di 7 piani. Sono state necessarie un’autobotte e un’autoscala. I pompieri hanno trovato le scale dell’edificio già completamente invase dal fumo e hanno spento le fiamme, consegnando i residenti alle tre ambulanze arrivate sul posto.

Le cause dell’incendio potrebbero essere accidentali e verosimilmente di natura elettrica. L’appartamento coinvolto e quello soprastante sono da considerarsi inagibili fino a più accurate verifiche.