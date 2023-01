Catania: fiamme da paura, muore in casa

CATANIA – Un uomo sulla sessantina è morto a Catania all’interno della propria casa tra le fiamme di un incendio provocato dall’esplosione della caldaia, al primo piano di una palazzina in viale Angelo Vasta. I vigili del fuoco sono intervenuti con autoscala e autobotte, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’uomo, che pare avesse una compagna sudamericana, viveva da solo. I vicini, che hanno dato l’allarme, lo hanno visto uscire e subito risalire, forse per prendere qualche effetto personale.





Catania, incendio da paura