Nicolosi, pista pattinaggio concessa al Comune

CATANIA – La pista di pattinaggio su ghiaccio di Nicolosi e le aree adiacenti saranno concesse in comodato d’uso al Comune del centro pedemontano “in modo tale che l’impianto sportivo, riqualificato dall’amministrazione comunale, possa essere utilizzato dalla collettività”. Lo rende noto la città metropolitana di Catania, aggiungendo che “la durata del contratto sarà di 25 anni “affinché i costi sostenuti dal Comune vengano ammortizzati, tenuto conto che le opere realizzate rimangono a beneficio dell’ente proprietario, cioè della città metropolitana di Catania”.

“Rientra nelle funzioni dell’ente – afferma il commissario straordinario Federico Portoghese, che ha firmato i decreti di concessione – contribuire a un miglioramento strategico del territorio provinciale in un’ottica di sussidiarietà dell’utilizzo dei beni pubblici. La pista di pattinaggio e le aree circostanti restano di proprietà della Città metropolitana di Catania”. Tra qualche giorno Portoghese incontrerà il sindaco di Nicolosi Angelo Pulvirenti per controfirmare il contratto di comodato. Il Comune di Nicolosi, intanto, con delibera di giunta ha espresso l’intenzione di realizzare nello stesso luogo un’area verde e un parcheggio sotterraneo. La concessione in comodato non prevede il chiosco dato in locazione, che continuerà ad essere a disposizione della città metropolitana.