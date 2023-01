Catania: droga in auto, nel garage e negli slip

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato in flagranza un 24enne e un 33enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari durante controlli antidroga nel quartiere Monte Po, hanno individuato un garage di via Di Giovanni, segnalato come base operativa di alcuni attivissimi spacciatori.

Durante un servizio di appostamento, con la saracinesca del garage era socchiusa, hanno notato i due uscire e dirigersi verso una Fiat Panda, di proprietà di uno dei due. Fermati e sottoposti a controllo dai militari, sono stati trovati in possesso l’uno di una busta con vari ritagli di plastica sporchi di cocaina e la somma di 100 euro, mentre l’altro, invece, nascondeva negli slip 3 involucri contenenti complessivamente 35 grammi di cocaina in pietra. Entrambi custodivano la chiave abbinata alla serratura di quel garage.

La perquisizione è stata poi estesa dapprima alla Fiat Panda, dove nel vano portaoggetti dello sportello i carabinieri hanno trovato ulteriori 490 euro, quindi, sfruttando proprio quelle chiavi, i militari hanno avuto l’accesso al garage trovando nascosti tra alcuni mobili una busta con 810 grammi di marijuana, un ulteriore involucro con 7 grammi di cocaina, 3 bilance di precisione sporche di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. I due, dopo la convalida dell’arresto,

sono stati posti in custodia cautelare nel carcere catanese di Piazza Lanza.