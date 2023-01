Roma, uccisa dall’ex davanti a un ristorante

ROMA – Un’avvocatessa 35enne romana, Martina Scialdone, è stata uccisa la scorsa notte nella capitale dal suo ex compagno di 61 anni, una guardia giurata, dopo una lite. L’episodio è avvenuto davanti al ristorante Brado in via Amelia, nel quartiere Appio Latino. L’uomo, che inizialmente chiedeva un chiarimento con la 35enne nel tentativo di riconciliazione, aveva raggiunto il locale dove la giovane stava cenando con il fratello, quando poi è scoppiata la lite e sono usciti fuori dal locale: qui è avvenuto il femminicidio, il 57enne ha sparato contro di lei alcuni colpi di pistola. L’uomo, che era fuggito, invece è stato raggiunto dalle volanti della polizia e arrestato a Fidene, nel quadrante della periferia nord della capitale.