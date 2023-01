Lite davanti a un bar, un ferito in codice rosso

SAN CATALDO (CALTANISSETTA) – Una lite è scoppiata ieri sera tra tre persone, tutte maggiorenni, in corso Vittorio Emanuele, a San Cataldo, davanti a un bar, intorno alle 20.45. Uno di loro ha riportato un trauma cranico e facciale oltre che la frattura del setto nasale. A soccorrerlo un’ambulanza medicalizzata del 118. Il ferito, 27 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La scena ha spaventato i passanti che hanno subito contattato i carabinieri che hanno riportato la calma e sentito i protagonisti dell’accesa lite, oltre che alcuni testimoni.