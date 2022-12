Via Capo Passero: abusivismo e animali in sofferenza

Nei giorni scorsi la polizia di Catania ha effettuato controlli nel quartiere di San Giovanni Galermo, affidati a personale del commissariato Nesima. Emerse numerose criticità e gravi violazioni in via Capo Passero dove sono stati contestati diversi reati per spaccio e detenzione di droga – anche da parte di minori – e per armi e munizioni.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno notato la presenza di tantissimi immobili in cemento costruiti lungo un tratto della pubblica via in modo da non renderla fruibile ai passanti né ai mezzi di soccorso. All’interno di questi immobili c’erano anche degli animali chiusi e detenuti in pessime condizioni: acqua putrida, mancanza di cibo, luoghi privi di areazione e luce, luoghi insalubri e non idonei a fronte delle avverse condizioni climatiche.

Non solo, è stata anche notata la presenza di numerosi pali in ferro fissati sulla strada per segnare i posti auto in via esclusiva con limitazione della carreggiata, trovate anche diverse transenne di proprietà del Comune di Catania e numerosi cancelli in ferro, ovviamente abusivi, a chiusura dei portici condominiali dell’ente comunale creando anche delle abitazioni a uso privato. Il caso più singolare è quello di una casa con terrazza e garage prospiciente la strada invadendola senza alcun rispetto delle norme in materia edile.

Via Capo passero, strutture "selvagge"

A supporto della polizia di Stato sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e provinciale, l’Asp veterinaria, personale Enel e Sidra, nettezza urbana, ambulanza veterinaria, associazioni animaliste e altri enti comunali. A tal riguardo, 25 persone sono state denunciate per abuso edilizio e invasione di terreni ed edifici pubblici, sequestrati 25 immobili, due persone sono state denunciate per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la natura dell’animale.

Sono stati trovati animali (cani, gatti, maiali e cavalli) all’interno di manufatti privi di luce e aria, in palese stato di sofferenza e, grazie all’aiuto del vigili del fuoco, che hanno aperto con il flex le porte in ferro, sono stati liberati e portati via da quei luoghi trasferendoli in strutture idonee. Inoltre, 8 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica, 4 per furto di acqua e, unitamente a personale Sidra, sono stati accertati e rimossi 18 allacci abusivi di acqua, sigillate 9 utenze morose e rimossi 2 contatori. Effettuati 2 sequestri di cocaina e hashish. Sanzionate anche diverse attività commerciali totalmente abusive. Infine, sono state trovate e restituite al Comune di Catania 9 transenne e rimossi numerosi paletti in ferro che, come detto, erano stati fissati on strada per segnare i posti auto.